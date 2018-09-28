В России 28 сентября стартуют продажи смартфонов iPhone Xs и iPhone Xs Max, сообщает "Интерфакс".

Свои новинки корпорация Apple презентовала 12 сентября. Стоимость в России составляет от 87,99 тыс. рублей и от 96,99 тыс. руб. соответственно.

Продажи начинаются на официальном русскоязычном сайте Apple, в розничных сетях "Эльдорадо", "М.Видео" , "Евросеть", "Связной", re:Store, в салонах "МТС" , "Вымпелкома", "Мегафона".

Отмечается, что дефицита поставок новых iPhone пока не наблюдается.

iPhone Xs оснащен дисплеем с диагональю 5,8 дюйма, у iPhone Xs Max размер экрана составляет 6,5 дюйма. Разрешение экранов устройств — 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно. В новые смартфоны встроены шестиядерные процессоры Apple A12 Bionic, устройства доступны в вариантах с 64, 256 и 512 Гб памяти.

21 сентября, в день открытия предзаказа на новые iPhone, представители розничных сетей рассказывали, что спрос на новые модели смартфонов от Apple оказался существенно выше, чем на прошлогодние модели iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.