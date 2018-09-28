Жительница Хабаровска подарила свою дочь подруге

Следователи в Хабаровске возбудили два уголовных дела в отношении женщин, одна из которых "подарила" другой новорожденного ребенка, сообщает СУ СКР по Хабаровскому краю.

"Фигуранток подозреваются в совершении преступлений по статье "Торговля людьми", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 14 сентября 23-летняя жительница Хабаровска в больнице родила девочку. Уже через 4 дня она безвозмездно передала ребенка своей 26-летней знакомой, чтобы та ее воспитала как свою дочь. При этом женщины обратились в несколько государственных органов, чтобы зарегистрировать ребенка, якобы, родившегося с помощью "суррогатного материнства".

Следователям мать девочки сообщила, что уже воспитывает одного ребенка без мужа, рождение второго не входило в ее планы, он был нежелательным, в том числе в связи с тяжелым финансовым положением. О ее проблемах узнала знакомая, которая и предложила отдать ей ребенка.

В настоящее время новорожденную девочку изъяли у матери и поместили в медицинское учреждение.