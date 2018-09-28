Жительница Хабаровска подарила свою дочь подруге

Следователи в Хабаровске возбудили два уголовных дела в отношении женщин, одна из которых "подарила" другой новорожденного ребенка, сообщает СУ СКР по Хабаровскому краю.
"Фигуранток подозреваются в совершении преступлений по статье "Торговля людьми", — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, 14 сентября 23-летняя жительница Хабаровска в больнице родила девочку. Уже через 4 дня она безвозмездно передала ребенка своей 26-летней знакомой, чтобы та ее воспитала как свою дочь. При этом женщины обратились в несколько государственных органов, чтобы зарегистрировать ребенка, якобы, родившегося с помощью "суррогатного материнства".
Следователям мать девочки сообщила, что уже воспитывает одного ребенка без мужа, рождение второго не входило в ее планы, он был нежелательным, в том числе в связи с тяжелым финансовым положением. О ее проблемах узнала знакомая, которая и предложила отдать ей ребенка.
В настоящее время новорожденную девочку изъяли у матери и поместили в медицинское учреждение.
Комментарии
вот вроде формально все правильно...
Но по сути... Если девочку может воспитать нормальная, обеспеченная женщина, то чем она хуже того же усыновителя, например? Или ближайшего родственника? Те ведь также воспитывают не своего ребенка. Вместо уголовного дела лучше бы помогли с документами на удочерение. А так... кому станет лучше от пополнения тюрьмы свеженькими уголовницами, детдома - новой сиротой, а государства - тремя иждивенцами на казенный счет?