Родители погибших во время теракта в Беслане детей неоднозначно восприняли показательный захват заложников в поселке под Екатеринбургом, приуроченный ко Дню памяти жертв Беслана, пишет "Новая газета".

Бойцы Росгвардии и участники движения "Казачий дозор" провели квест для 300 человек под названием "Наши в городе". Мероприятие, согласно заявке, должно было способствовать "воспитанию молодежи патриотами". "Изюминкой" стала пятиминутная инсценировка с захватом заложников, в роли которых выступили школьники, которую посвятили трагедии в Беслане.

"Мне больно слышать, что такая инсценировка была", — рассказала Эмма Тагаева, которая в Беслане потеряла мужа и двух сыновей. Женщина признает, что говорить о случившемся в 2004 году необходимо, но выступает против таких "экспериментов".

Председатель организации "Матери Беслана" Сусанна Дудиева считает, что такие постановки полезны, но только в одном случае, "если дети благодаря им понимают, как действовать, если они оказались в заложниках".

Участие детей в подобных инсценировках может отрицательно сказаться на их психике, убеждена психолог Нина Оганесян: "Есть дети очень впечатлительные, для них это может стать серьезным стрессом".

В социальных сетях люди оценили постановку критически: "Обыгрывать трагедии, как в театре… какой же это патриотизм", "Беслан — не самая лучшая история российского спецназа".

Организаторы заявляют, что мероприятие не было в полном смысле реконструкцией бесланской трагедии, его просто приурочили ко Дню памяти жертв Беслана.

Как пояснил пресс-секретарь "Казачьего дозора" Владимир Козырев, детям решили показать работу спецназа: "Мы показывали детям, как работает спецназ при освобождении заложников. А что касается разговоров об инсценировке бесланской трагедии, то это в интернете какие-то недобросовестные люди от безделья начали писать".

Мероприятие прошло в Екатеринбурге в воскресенье, 23 сентября. Участие в нем приняли более 150 детей. Для них также было придумано несколько заданий — сборка и разборка автомата Калашникова, реконструкции боя в Чечне, пеленание младенца, выпуск в небо голубей и не только.

Реконструкция боя по освобождению заложников с участием школьников была посвящена памяти погибших при теракте в Беслане.