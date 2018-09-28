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Жителя Барнаула судят за хищение автомобиля и неправомерное завладение регистрационным знаком еще одного транспортного средства.

Как сообщили в краевой прокуратуре, более месяца автомобиль Honda CR-V оставался без присмотра с открытыми дверями возле подъезда одного из домов.

Злоумышленник завладел машиной, а для беспрепятственного передвижения по улицам города и облегчения дальнейшей продажи автомобиля для его разбора, похитил также регистрационные знаки с припаркованного рядом автомобиля ВАЗ и переставил их на украденный автомобиль.

"В ходе расследования автомобиль удалось быстро отыскать и возвратить потерпевшему, однако, уже в разукомплектованном виде", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

За совершение указанных преступлений горожанину грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.