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Лыжно-биатлонный комплекс в Белокурихе может быть использован в качестве базы для подготовки сборной России к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Как сообщает агентство "Весь спорт", 24 сентября в Тюмени прошло заседание тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР).

" Мы уже активно прорабатывали эту тему. В Белокуриху даже выезжала целая комиссия во главе с помощником президента России Игорем Левитиным. Мы рассматривали этот объект для централизованной подготовки сборных, причём не только биатлонных. Там могут тренироваться и лыжники, и, на самом деле, любые другие команды. Очень важно, что там есть возможности для восстановления после сложных сезонов. В Белокурихе очень хорошее медицинское обеспечение и отличный климат, чистый воздух. Надо использовать наши уникальные природные условия и возможности, в данном случае — горы Алтая, чтобы восстанавливать и готовить спортсменов. Нагрузить ребят легко, намного сложнее их восстановить. А восстановление и подводка к главным стартам — это, наверное, главнейшие задачи для нас. Комплекс в Белокурихе мы рассматриваем как одну из важнейших точек для подготовки к Олимпийским играм в Пекине", — сообщил изданию президент СБР Владимир Драчёв.

Лыжно-биатлонный комплекс "Алтайские горы" был открыт на территории субкластера "Белокуриха-2" в конце 2017 года. Общая протяжённость трассы — 7 км, есть дистанции 5 км, 3 км и 2,5 км. Комплекс находится на высоте 800 метров. Именно на такой мягкой высоте расположены многие стадионы Европы — например, Рупольдинг, Оберхоф (Германия), Поклюка (Словения), где проходят чемпионаты мира, этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам.

В лыжно-биатлонном комплексе "Алтайские горы" можно проводить международные соревнования по лыжным гонкам и биатлону, всё учтено: ширина стадиона, стартовые и финишные коридоры, перепады высот и другие параметры. Здесь могут тренироваться как начинающие спортсмены, так и профессионалы — вплоть до национальной сборной.