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Подробности столкновения трех транспортных средств, произошедшего в центре Барнаула днем в пятницу, 28 сентября, на проспекте Красноармейском, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась в районе здания №73. Участниками ДТП стали автобус Scania под управлением женщины 1988 года рождения, автомобиль "Нива Шевроле" под управлением мужчины 1939 года рождения и автомобиля Infiniti, за рулем которого находилась женщина 1982 года рождения.

В результате ДТП телесные повреждения получила женщина 1960 года рождения — пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту аварии проводится проверка.