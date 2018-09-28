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Подробности столкновения трех транспортных средств, произошедшего в центре Барнаула днем в пятницу, 28 сентября, на проспекте Красноармейском, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.
По информации Госавтоинспекции, авария случилась в районе здания №73. Участниками ДТП стали автобус Scania под управлением женщины 1988 года рождения, автомобиль "Нива Шевроле" под управлением мужчины 1939 года рождения и автомобиля Infiniti, за рулем которого находилась женщина 1982 года рождения.
В результате ДТП телесные повреждения получила женщина 1960 года рождения — пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
"автомобиль "Нива Шевроле" под управлением мужчины 19359 года рождения" - терминатор, ты ли это...?
кто посадил в ниву 79 летнего? Он сам не мог туда залезть, 100% он и виноват.