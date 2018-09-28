Глава Росстата Александр Суринов в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что его служба планирует отказаться от бумажной переписи населения к 2030 году, передает ТАСС.

По словам Суринова, к 2030 году Росстат планирует перейти на электронный формат информации о жителях страны. Такая схема будет протестирована уже через 7 лет — в 2025 году, при микропереписи населения. Ее охват составляет 5% от общего числа жителей России.

В 2030 году Росстат планирует провести полномасштабную перепись населения в электронной форме, сообщил Суринов.