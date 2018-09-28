Министерство обороны потратит 400 млн рублей на покупку компьютеров отечественного производства "Эльбрус", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информацию с сайта госзакупок.
Поставки техники планируется завершить до 30 сентября 2019 года. В списке — ноутбуки, мультимедийные станции, плоттеры, ПО и периферийное оборудование на базе процессоров "Эльбрус". Также планируется закупить тысячу комплектов "Эльбрус 801-РС".
Поставщик будет определен до 19 октября на закрытом аукционе.
По информации с сайта ИНЭУМ (производитель системы), "Эльбрус 801-РС" — это рабочая станция на базе микропроцессора "Эльбрус-8С". Она предназначена для использования в стационарных системах управления и обработки информации с повышенными требованиями к информационной безопасности.
Комментарии
400 тыс - компьютер, круто
28.09.2018 17:12
Bubble
Когда их штучно выпускают - нормально.
Первые ПК так и стоили. Мы где-то на уровне конца 70х.
за откровенно слабую технику платить такие деньги...
8.09.2018 17:12
Bubble
400 тыс - компьютер, круто
0 0
28.09.2018 17:15
- гость -
28.09.2018 17:12
Bubble
Когда их штучно выпускают - нормально.
Первые ПК так и стоили. Мы где-то на уровне конца 70х.
Чукча писатель а не читатель, в статье же черным по белому написано: В списке — ноутбуки, мультимедийные станции, плоттеры, ПО и периферийное оборудование на базе процессоров "Эльбрус". Также планируется закупить тысячу комплектов "Эльбрус 801-РС".
но нет, мы жы читать не умеем, а только писать.
Военным рапорты двумя пальцами писать и слабые машины пойдут. Главное что бы "враг" прочитать не смог , а то ведь помрет со смеху.
Не будем кормить свою промышленность, будем продолжать кормить чужую
Читать не умеем или только методичку читаем: "В списке — ноутбуки, мультимедийные станции, плоттеры, ПО и периферийное оборудование на базе процессоров "Эльбрус". Также планируется закупить тысячу комплектов "Эльбрус 801-РС". Т.е. не только 1000 Эльбрус 801-РС.
«Эльбру́с» — серия советских суперкомпьютеров, разработанных в Институте точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) в 1970—1980-х годах под руководством Всеволода Сергеевича Бурцева. Производство велось на Загорском электромеханическом заводе (ЗЭМЗ) «Звезда». Архитектура «Эльбрус-3», разработка которого началась в конце 80-х, принципиально отличалась от предыдущих моделей. Опытный образец Эльбрус-3 прошёл испытания, но в серийное производство запущен не был - победили ЕС ЭВМ (Единая система электронных вычислительных машин, произносится «еэ́с эвээ́м») — советская серия компьютеров - аналоги серий System/360 и System/370 фирмы IBM, выпускавшихся в США c 1964 года. В итоге отстали от США лет на 10, А аналог «Эльбру́са-1» Cray-1 США разработали на 8-10 лет позже.
«Эльбру́сы».работали и в Бийске.