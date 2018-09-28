Министерство обороны потратит 400 млн рублей на покупку компьютеров отечественного производства "Эльбрус", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информацию с сайта госзакупок.

Поставки техники планируется завершить до 30 сентября 2019 года. В списке — ноутбуки, мультимедийные станции, плоттеры, ПО и периферийное оборудование на базе процессоров "Эльбрус". Также планируется закупить тысячу комплектов "Эльбрус 801-РС".

Поставщик будет определен до 19 октября на закрытом аукционе.

По информации с сайта ИНЭУМ (производитель системы), "Эльбрус 801-РС" — это рабочая станция на базе микропроцессора "Эльбрус-8С". Она предназначена для использования в стационарных системах управления и обработки информации с повышенными требованиями к информационной безопасности.