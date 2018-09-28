Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил бывшего временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что Тарасенко могут предложить должность заместителя министра транспорта РФ. В последние несколько дней он находился в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента и помощником президента Игорем Левитиным, сообщали "Ведомости".

До назначения врио губернатором Приморского края чиновник занимал должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".

В среду президент России Владимир Путин назначил сахалинского губернатора Олега Кожемяко новым временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Тот подтвердил свое намерение участвовать в выборах губернатора.

Результаты второго тура выборов губернатора Приморского края, прошедшего 16 сентября, в которых участвовал Тарасенко, были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Его конкурентом во втором туре был кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.