Фото: Amic.ru

Строительство автомойки самообслуживания в туристическом кластере Барнаула напротив Демидовской площади продолжается, несмотря на запрет на работы со стороны администрации краевой столицы. Собственник готов запустить автомойку уже в ближайшие дни. Однако разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на земельном участке по улице Ползунова,52 мэрией не выдавалось. Городские власти уже подали в суд на собственника автомойки. Первое заседание состоится уже 18 октября.

Отметим, что земельный участок в центре туркластера находится в частной собственности владельцы сети "Мария-Ра" Александра Ракшина, который передал его на праве аренды ИП Евгению Чертову для размещения временного сооружения "Автомобильная мойка самообслуживания". После начала строительства управление госохраны объектов культурного наследия в Алтайском крае заявило, что строить автомойку на Демидовской площади — запрещено. Мэрия Барнаула также потребовала снести постройку. Однако предприниматель продолжил возводить объект.

Как пояснили в мэрии города, учитывая изложенное, материалы проверки по факту самовольного строительства объекта капитального строительства направлены в Государственную инспекцию Алтайского края (далее – Госинспекция) для рассмотрения вопроса о привлечении застройщика к административной ответственности и в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края для принятия мер в рамках возложенных полномочий.

По информации Госинспекции в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении объекта по улице Ползунова,52 отказано, в связи с тем, что у строящегося объекта отсутствует прочная связь с землей, а объект относится к некапитальному сооружению. Кроме этого, в адрес собственника и арендатора земельного участка направлены уведомления о необходимости остановки работ.

В мэрии города пояснили, что поскольку собственник помещений проигнорировал все предписания — они подали в Арбитражный суд с требованием снести объект. Заседание должно состояться 18 октября. Также в мэрии требуют в судебном порядке запретить ИП Евгению Чертову проводить строительно-монтажные работы на данном участке города. Данное требование Арбитражный суд уже удовлетворил.

Как ранее писал Amic.ru рядом с магазином торговой сети "Мария-Ра" по адресу Ползунова, 52, на перекрестке с проспектом Красноармейским в начале августа начали возводить коммерческий объект. Речь идет об автомойке самообслуживания. При этом рядом нет никаких информационных щитов и разрешений на строительство. Возводят объект рядом с Демидовской площадью, которую называют уголком Санкт-Петербурга, и сереброплавильным заводом. Объект вызвал недовольство жителей краевой столицы. Территория принадлежит компании "Мария-Ра".

Представители Formula22 утверждали, что их автомойку можно будет разобрать за несколько часов и она не является объектом капитального строительства. При этом в мэрии говорили обратное.