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Водителя трамвая, допустившую падение пассажирки на дорогу, осудили в Барнауле — женщине инкриминировали причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает краевая прокуратура.

Инцидент произошел 19 февраля этого года, когда обвиняемая, управляя технически исправным вагоном, остановилась для посадки и высадки пассажиров на остановке общественного транспорта "Детская городская больница".

"Не убедившись, что пассажиры закончили выходить из вагона, в нарушение правил дорожного движения, не закрыв двери вагона до конца, начала движение. В результате, выходившая из вагона жительница города Барнаула, 1938 года рождения, выпала из открытых дверей движущегося трамвая на дорогу, получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

В итоге суд приговорил женщину к одному году ограничения свободы.