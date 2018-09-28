Фото: vk.com/barneos22

Житель поселка Учхоз Пригородный сообщил в социальных сетях про собак, которые накануне ночью очень серьезно повредили его автомобиль.

Фотографии последствий "собачьего дестроя" опубликованы в сообществе Barnaul 22.

"Сегодня утром жена как обычно вышла из дома, чтобы отвезти детей в школу, а тут... Ночью собаки частично разобрали легковушку. Оторвали бампер у "Витца" и погрызли крылья машины. Ума не приложу, как такое могли сделать собаки. Видно, кошка или котенок под машиной прятался. Машину придется восстанавливать самому", — отмечает автовладелец.

Также мужчина замечает, что "это не единственные проделки бобиков".

"Вот уже месяц у меня и соседей пропадают вещи, обувь, оставленная на крыльце, также собаки давят кур и котов", — резюмирует он.