Фото: fotobus.msk.ru
Схему и расписание движения автобусного маршрута №104ю изменят в Барнауле, сообщает пресс-центр городской администрации.
"В целях обеспечения безопасности дорожного движения со 2 октября изменяется трасса следования автобусного маршрута №104ю "поселок Бельмесево – поселок Мохнатушка" с организацией движения автобусов по схеме: …Змеиногорский тракт – улица Змеиногорская – улица Сибирская Долина – Змеиногорский тракт, далее по маршруту", — уточняют городские власти.
Вместе с этим со 2 октября изменится расписание маршрута №104ю, которое будет выглядеть так:
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