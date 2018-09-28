Правительство задокументировало новый порядок индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство, а не изменение формулы расчета страховых пенсий, сообщает "РИА Новости".

Как подчеркнули в пресс-службе Минтруда РФ, правительство РФ планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7%.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой также подтвердили, что формулировка документа правительства касается нового порядка индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство.

Ранее сообщалось, что изменится именно формула расчета страховых пенсий. 27 сентября Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о пенсионной реформе.