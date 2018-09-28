"Коммунисты России" просят Следственный комитет России пресечь распространение сувенирной монеты "Фанни Каплан. Три пули для Ленина", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу партии.
По данным партии, в России несколько недель назад в продажу поступила сувенирная монета, выпуск которой приурочили к столетию со дня покушения Фанни Каплан на жизнь Владимира Ленина.
"Эту монету кто-то выпустил и включил во все каталоги. Купить ее можно в интернете и в киосках. Это не что иное, как пропаганда терроризма и глумление над памятью основателя Советского государства, официальным правопреемником которого является РФ. Подобная популяризация терроризма беспрецедентна", — заявил зампред партии Сергей Малинкович.
В партии также просят привлечь изготовителя монеты к уголовной ответственности.
Комментарии
Бедную Фанни сожгли в Кремле в бочке с керосином (из воспоминаний поэта Демьяна Бедного) при том, что у нее зрение было минус 10, после долгих лет царской каторги и попасть в вовку она физически не смогла бы.
А чего коммуняки не хотят повесить уголовку на Трофима за песню "А я влюбленный во всех девченок моего двора", где есть слова "Синее небо, синий туман, жаль промахнулась, Фанни Каплан"
Пригорело у так называемых коммунистов)
лучше-бы пожаловались в СК на антинародную пенсионную реформу
Похоже у демократов крышу совсем снесло. Интересно кто выпустил сие "произведение искусства".