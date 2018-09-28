"Коммунисты России" просят Следственный комитет России пресечь распространение сувенирной монеты "Фанни Каплан. Три пули для Ленина", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу партии.

По данным партии, в России несколько недель назад в продажу поступила сувенирная монета, выпуск которой приурочили к столетию со дня покушения Фанни Каплан на жизнь Владимира Ленина.

"Эту монету кто-то выпустил и включил во все каталоги. Купить ее можно в интернете и в киосках. Это не что иное, как пропаганда терроризма и глумление над памятью основателя Советского государства, официальным правопреемником которого является РФ. Подобная популяризация терроризма беспрецедентна", — заявил зампред партии Сергей Малинкович.

В партии также просят привлечь изготовителя монеты к уголовной ответственности.