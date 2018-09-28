Координатор челябинской редакции Znak.com Ирина Крючкова пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск. Женщина выехала на встречу в Челябинск в среду днем.

"Примерно в 16:30 Ирина позвонила женщине, с которой должна была встречаться, сообщила, что едет и что у нее конфликт с водителем автомобиля (предварительно: Bla-Bla-Car или частный извозчик) по поводу места высадки. После этого связь прервалась, затем телефон оказался выключен", — поясняет издание.

По словам шеф-редактора сайта Аксаны Пановой, родные женщины и журналисты написали заявления в полицию Екатеринбурга и в ГУ МВД по Челябинской области.

"В полицию поступило заявление о безвестном исчезновении Крючковой. Оно зарегистрировано, устанавливается ее местонахождение", — сообщает "Интерфакc" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Биллинг телефона пропавшей, как отмечается, показал, что он находился в нескольких местах в Челябинске.