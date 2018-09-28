Первому в России покупателю iPhone XS не хватило денег

Покупатель, который первым вошел в фирменный магазин Apple на Тверской улице в Москве, не смог купить новый iPhone XS и был вынужден уйти, сообщает "РИА Новости".

По словам Валерия, он потерял деньги, пока стоял в очереди. "Купил место в очереди за 50 тысяч рублей за пять часов до открытия. Пока стоял здесь, потерял 170 тысяч рублей — они были в кармане", — рассказал он.

Несостоявшийся покупатель получил талон с номером девять, однако первые восемь владельцев талонов, выданных магазином, вовсе не явились к открытию.

Продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max официально стартовали в России 28 сентября. Стоимость в России составляет от 87,99 тыс. рублей и от 96,99 тыс. руб. соответственно.