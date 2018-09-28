Минздрав отметил тенденцию к снижению младенческой смертности

В Минздраве отмечают устойчивую тенденцию к снижению младенческой смертности в целом по России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее РБК со ссылкой на материалы аудита сообщил, что Счетная палата выявила рост младенческой смертности в девяти регионах, где были построены перинатальные центры.

В пресс-службе Минздрава отметили, что в четырех из девяти регионов, о которых шла речь, показатель младенческой смертности ниже среднероссийского. В ведомстве также отметили, что показатель может колебаться в зависимости от региона.

"В целом в РФ отмечается стойкая тенденция к снижению уровня младенческой смертности, а в ряде регионов показатели сравнимы с показателями развитых стран мира", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минздраве пояснили, что некорректно судить о росте младенческой смертности только на основании показателя. В некоторых регионах абсолютное число умерших детей снизилось, но показатель вырос из-за снижения числа родившихся.