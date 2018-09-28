Министерство финансов разработало проект постановления, определяющий Пенсионный фонд в качестве администратора доходов в виде конфискованных у коррупционеров средств. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных и правовых актов.

Госдума 27 сентября приняла в третьем чтении закон, согласно которому изъятые у коррупционеров деньги, а также средства от продажи их имущества направят в Пенсионный фонд.

Документ определяет ПФР в качестве "администратора доходов в виде конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений".

Также документ позволит нормативно закрепить порядок администрирования конфискованных средств и доходов от продажи конфискованного имущества.