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Пенсионный фонд будет администрировать изъятые у коррупционеров средства

, ИА "Амител"
Документ позволит нормативно закрепить порядок администрирования конфискованных средств

Фото: ivanovo-fm.ru

Министерство финансов разработало проект постановления, определяющий Пенсионный фонд в качестве администратора доходов в виде конфискованных у коррупционеров средств. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных и правовых актов.

Госдума 27 сентября приняла в третьем чтении закон, согласно которому изъятые у коррупционеров деньги, а также средства от продажи их имущества направят в Пенсионный фонд.

Документ определяет ПФР в качестве "администратора доходов в виде конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений".

Также документ позволит нормативно закрепить порядок администрирования конфискованных средств и доходов от продажи конфискованного имущества.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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