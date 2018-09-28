В обзоре Deutsche Bank говорится, что рубль является одной из самых недооценённых мировых валют, пишет РБК.

Модель Deutsche Bank охватила 31 валюту — десять оказались переоценены и 21 недооценена. Помимо рубля, в тройку антилидеров вошли турецкая лира (-46,2%) и колумбийский песо (-22,2%). Отмечается, что доллар переоценен примерно на 7%.

Согласно методике оценки поведенческого равновесного валютного курса Deutsche Bank, рубль на 15% слабее своего "справедливого курса", указывает экономист банка Кристиан Ветошка.

В обзоре банка он прогнозирует укрепление российской валюты до 60 рублей за доллар.