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Президент Финляндии рассказал, чем изумил его Путин: "Не забывает друзей"

, ИА "Амител"
Он подчеркнул, что Путин "не забывает своих друзей"

Фото: flashnord.com

Президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал, какое впечатление на него произвел глава России Владимир Путин, передает ТАСС.

Ниинисте признался, что Путин "изумил" его тем, что "сохраняет контакты с Финляндией", с теми людьми, "с которыми он познакомился в начале 90-х годов". По его словам, Путин всегда помнит, "когда с ним взаимодействовали уважительно", звонит "людям, которые теперь находятся на пенсии", приглашает их в Россию.

Президент Финляндии подчеркнул, что Путин "не забывает своих друзей", но и "не забывает, если с ним не взаимодействовали уважительно".

Ниинисте пояснил, что под "уважением" Путин понимает то же, что и финны, "возможно, немного больше". По его мнению, "с Россией надо быть очень прямым и решительным", говорить "надо прямолинейно", россияне "верят" честному собеседнику.

Он также вспомнил "старую финскую житейскую мудрость", которая гласит, что "казак забирает все, что плохо лежит", поэтому, как он отметил, Запад должен быть настороже при взаимодействии с Россией.

Ниинисте ранее заявил, что США не проявляют такой заинтересованности в Европе, как Россия и Китай.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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