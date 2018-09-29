В США впервые разбился новейший истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35B, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CNN.

F-35 считается одной из самых дорогих систем вооружения в истории, разработан компанией Lockheed Martin. Стоимость упавшего самолета оценивается в $115,5 млн. F-35B — одна из трех моделей истребителя F-35, создавалась для корпуса морской пехоты США. Версия F-35B отличается коротким взлетом и вертикальной посадкой.

В результате крушения "истребитель полностью уничтожен", причины инцидента выясняются. Пилот успешно катапультировался, сейчас он уже находится в госпитале на медосмотре.

Источник CNN в военных кругах, знакомый с ситуацией, подтвердил информацию о том, что разбился истребитель F-35B с базы корпуса морской пехоты США. Самолет потерпел крушение неподалеку от военной базы.

Военный представитель подчеркнул, что это первый случай падения истребителя серии F-35, лишь накануне самолет данной модели совершил первый боевой вылет в Афганистане.