Жительница США Кэтрин Майорга обвинила нападающего клуба "Ювентус" и капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло девять лет назад, передает ТАСС со ссылкой на журнал Spiegel.

По словам Кэтрин, все произошло в 2009 году в Лас-Вегасе, где футболист отдыхал с семьей. Якобы женщина поселилась в том же отеле, где и привлекла внимание Роналду. Позже, как она рассказала, они оказались в одном номере, где и произошло изнасилование.

Во время процесса спортсмен якобы несколько раз спрашивал жертву, не больно ли ей, а после — спустился перед ней на колени и сказал, что он хороший парень на 99%, но не знает, что не так с оставшимся одним. За молчание, как пояснила американка, она получила от Роналду 375 тысяч долларов.

При этом юристы футболиста говорят, что тот не отрицает факт встречи. Он признает, что действительно был знаком с Кэтрин, но утверждает, что все закончилось после того, как ему сказали "нет".

Все остальные подробности, которые рассказала Кэтрин, спортсмен назвал "выдумкой", а его юристы намерены судиться с немецким изданием.