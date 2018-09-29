Российский перспективный многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, получивший сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М, может оказаться оружием третьей мировой войны, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на Daily Express.

Публикация получила название "Предупреждение о третьей мировой войне: российские истребители Су-57 будут оснащены гиперзвуковыми ракетами".

Британский таблоид отмечает, что обновление самых современных российских истребителей проходит одновременно с "эскалацией участия России в гражданской войне в Сирии".

О том, что Р-37М поступит на вооружение Су-57 ранее сообщил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. Ракету планируется разместить на внешней подвеске истребителя.

Ракета Р-37М способна поражать высокоскоростные цели на дальности более 300 километров. На заключительной стадии полета оружие способно развивать скорость до 6 чисел Маха. Ракета основана на советской Р-37, выпускаемой с 1985 года, от которой отличается меньшими массой и габаритами, а также обновленной системой наведения.