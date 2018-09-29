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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье возросло до 15

, ИА "Амител"
По некоторым данным, в автобусе находились сотрудники "Магнита"

Фото: t.me/breakingmash

Количество пострадавших после автоаварии с перевернувшимся автобусом в Подмосковье возросло до 15 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

"В леченые учреждения госпитализируют пятнадцать пострадавших", — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что в качестве предварительной причины автоаварии рассматривается нарушение правил дорожного движения.

"Предварительно установлено, что автобус опрокинулся в кювет после попытки уйти от столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу, как основную причину рассматриваем нарушение ПДД", — сказал собеседник агентства.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в автобусе, попавшем в аварию в Подмосковье, находились сотрудники "Магнита" — мужчины и женщины из окрестных деревень. Водитель развозил их со смены. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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