Количество пострадавших после автоаварии с перевернувшимся автобусом в Подмосковье возросло до 15 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

"В леченые учреждения госпитализируют пятнадцать пострадавших", — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что в качестве предварительной причины автоаварии рассматривается нарушение правил дорожного движения.

"Предварительно установлено, что автобус опрокинулся в кювет после попытки уйти от столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу, как основную причину рассматриваем нарушение ПДД", — сказал собеседник агентства.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в автобусе, попавшем в аварию в Подмосковье, находились сотрудники "Магнита" — мужчины и женщины из окрестных деревень. Водитель развозил их со смены.