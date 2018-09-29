Холдинг "Вертолеты России" планирует завершить модернизацию военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш в 2020 году, сообщает RT.

Сейчас проходит стадия опытно-конструкторских работ. Специалистам Московского вертолетного завода имени М.Миля предстоит провести наземные и летные испытания.

Кроме того, необходимо оценить тактико-технические характеристики машины.

В итоге, как отмечается, обновленный вертолет поможет решать задачи по борьбе с терроризмом.

Впервые опытный образец был представлен на авиационном форуме МАКС-2017. Его называли перспективной техникой, которая разрабатывается с учетом опыта Воздушно-космических сил РФ в сирийской операции.

Ранее МВД России в рамках форума "Армия-2018" представило новый бронированный автомобиль, созданный для перевозки обвиняемых в экстремизме и терроризме