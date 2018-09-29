Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отход разных стран мира от расчетов в долларах приведет к ослаблению США, сообщает "РИА Новости".

"Использование национальных валют в расчетах, чтобы не зависеть слишком сильно от доллара, — это идея, которая давно уже реализуется, применяется на практике в наших отношениях с Китаем, с другими странами. Как только США начали злоупотреблять положением доллара в мировой валютно-финансовой системе, конечно, все страны, которые хотя бы чуть-чуть заботятся о своем будущем, стали искать пути, чтобы такой зависимости избежать. Так что этот процесс пойдет, и он в итоге ослабит Соединенные Штаты и их влияние", — уверен Лавров.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил конвертировать валютные вклады в рубли в случае введения запрета со стороны США проводить российским банкам расчеты в долларах. Он также предложил полноценный план отказа России от доллара: по его мнению, достаточно 3-4 пунктов, чтобы нарушить гегемонию американской валюты.