Названы 10 лучших фильмов про зомби за всю историю кино

Американский журнал Esquire опубликовал рейтинг 10 самых лучших фильмов про зомби за всю историю кинематографа, пишут "Известия".

Издание отмечает, что подобные картины являются метафорой к различным темам, которые волнуют человечество: от болезней и расизма до потребления и уровня смертности.

На первое место журнал поставил фильм "Ночь живых мертвецов" режиссера Джорджа Ромеро. Черно-белая картина 1968 года стала классикой жанра и включена в Национальный реестр фильмов США.

Второе место заняла комедия Эдгара Райта "Зомби по имени Шон" 2004 года с британским актером Саймоном Пеггом в главной роли. Замыкает тройку лидеров работа Дэнни Бойла "28 дней спустя".

В десятку лучших также вошли фильмы ужасов "Рассвет мертвецов", "Франкенштейн", "Добро пожаловать в Zомбилэнд", "Живая мертвечина", "Планета страха", "Змея и радуга" и "Операция "Мертвый снег".