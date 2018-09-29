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Взрыв прогремел в Донецке на съезде компартии

, ИА "Амител"
Один из пострадавших - кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов

Фото: itd2.mycdn.me

В Донецке на съезде компартии прогремел взрыв, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на депутата народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислава Бердичевского.

"В Куйбышевском районе около получаса назад произошел взрыв неустановленного устройства на съезде компартии. По предварительной информации, пострадали три человека", — сказал он.

Один из пострадавших — кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов (на фото).

Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе "Сепар". При этом погиб глава ДНР Александр Захарченко, жертвой взрыва также стал его охранник. Министр доходов и сборов Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. Всего, по данным МЧС ДНР, пострадали 11 человек.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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