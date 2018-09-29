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Лавров пошутил: "Москва занята вмешательством в выборы в Каталонии"

, ИА "Амител"
С таким вопросом к министру обратился один из журналистов из ЮАР

Фото: vecherka.ee

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в шутливой форме ответил на вопрос о переманивании в Россию обездоленных африканских фермеров, заявив, что в Москве сейчас "заняты вмешательством в выборы в Каталонии", сообщает LIFE.

На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН с подобным вопросом обратился один из журналистов из ЮАР. По его словам, тамошние фермеры рискуют остаться без работы из-за перераспределения земель в Южной Африке.

После шутки о "вмешательстве" РФ в выборы Лавров также добавил, что России "не до ваших фермеров, и вы от нас слишком далеко".

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.09.2018 21:28
гость

Москва постоянно чем-то занята, мир большой

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