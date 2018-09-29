Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью без осадков, в утренние часы местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с, с усилением до 14 м/с.

Температура ночью +4...+9, местами в северных районах и предгорных районах -1...+4. Днем потеплеет до +17...+22. Днем также без осадков, в утренние часы местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с, с усилением до 14 м/с.

В Барнауле ночью ожидается +6...+8, днем +18...+20. Ночью в краевой столице без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Днем также без осадков, ветер западный, 5-10 м/с.