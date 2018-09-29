Порошенко отказался возвращать России $3 млрд долга

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев защитилась на определенное время от требований вернуть $3 млрд России за выкупленные украинские облигации, пишет "Московский комсомолец".

Порошенко рассказал, что бывший президент страны Виктор Янукович положил эти средства "кешем в свои грузовики и вывез с Украины".

"Мы защитились на определенное время, но я думаю, что правда в суде победит. Мы защитились от требований России вернуть деньги, которые были вброшены в декабре 2013 года Януковичем, который положил, причем на камеры, эти средства кешем в свои грузовики и вывез с Украины", — подчеркнул Порошенко.

По его словам, Киев доказал, что несправедливо требовать эти деньги от Украины.

Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия пока не обжаловала решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины на $3 млрд.