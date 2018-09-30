Фото: avito.ru

Новый коттедж продают в селе Фирсово под Барнаулом за 20 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Дом из клееного бруса 173 квадратных метра и гараж 54 квадратных метра в средиземноморском стиле со вторым светом. На участке баня с верандой. В бане хамам и русская баня. Летний бассейн глубокий", — говорится в объявлении.

Жилье находится на участке площадью 18,5 соток. На территории уложена плитка-брусчатка, оборудована система автоматического полива. В доме сделан ремонт. Коттедж частично меблирован.

Продавец также акцентирует внимание на том, что дом находится в 25 метрах от реки. За калиткой имеется небольшой пляж.

Оборудована система видеонаблюдения, имеется сигнализация.