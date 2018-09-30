Фото: avito.ru
Новый коттедж продают в селе Фирсово под Барнаулом за 20 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Дом из клееного бруса 173 квадратных метра и гараж 54 квадратных метра в средиземноморском стиле со вторым светом. На участке баня с верандой. В бане хамам и русская баня. Летний бассейн глубокий", — говорится в объявлении.
Жилье находится на участке площадью 18,5 соток. На территории уложена плитка-брусчатка, оборудована система автоматического полива. В доме сделан ремонт. Коттедж частично меблирован.
Продавец также акцентирует внимание на том, что дом находится в 25 метрах от реки. За калиткой имеется небольшой пляж.
Оборудована система видеонаблюдения, имеется сигнализация.
Комментарии
"Средиземноморский" деревенский дом на пустыре. Очень интересно было бы узнать почём купят, если вообще купят.
может один нолик случайно нажали?
Хрень!
деревяху за 30 лямов - чё сума сошли, тут что я увидел на пятак то не тянет