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Партия мороженой морской рыбы весом 1350 кило, которую незаконно пытались вывезти в Казахстан, была задержана в Рубцовском районе Алтайского края, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

"Гражданин Республики Казахстан перевозил рыбу морскую (скумбрия, минтай, горбуша, филе пангасиуса, сельдь тихоокеанская) общим весом 1350 кг из г. Барнаула Алтайского края в г. Семей Республики Казахстан без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы № 2, подтверждающего безопасность груза в ветеринарно-санитарном отношении", — уточняют в ведомстве.

За нарушение норм законодательства в отношении владельца продукции было возбуждено дело об административном правонарушении. Партия рыбы в итоге не была допущена к вывозу в Казахстан и возвращена по месту отправки.