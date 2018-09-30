Барнаульская школа от безысходности готова брать "учителей" с улицы

Проблема с кадрами в образовательных учреждениях общеизвестна. Несмотря на предпринимаемые усилия, учителя неохотно идут на работу в школы. Любопытную зарисовку о том, что происходит в отсутствие квалифицированных кадров приводит Regnum. Из неё следует, что учить всех детей барнаульской школы английскому языку намеревались доверить неспециалисту, который к тому же никогда не работал в образовательном учреждении.

Барнаульский корреспондент, чье базовое образование — филология, провел небольшой эксперимент. "Увидел объявление: "Требуется учитель английского в школу № … Без опыта". Посмотрел адрес — криминальный район. Решил провести журналистское расследование. Еду в маршрутке. В салоне парочка пьяных рабочих и бородатый серьёзный рэпер в чёрной кепке (он показал мне дорогу). Школа обычная, трехэтажная. У крыльца дети лениво метут желтые листья, гоняя их из угла в угол, "воспиталка" на них покрикивает. Чуть поодаль — "Весёлые старты", бег на время. Руководит девушка лет двадцати пяти, вполне себе "с района". Говорит наглому подростку: "С какого это перепугу ты поедешь на соревнования?"

Захожу, осматриваю школу. Лицензии на стенде подписаны министром, который давно отдыхает на зоне, охраны нет, в коридоре объявление на юридическом канцелярите, смысл сводится к фразе: "Родителям в школу вход воспрещен".

Кабинет директора: на стене японская живопись и вышивка, которую обычно покупают почитатели Рериха. Директор просит меня выйти на работу завтра, говорит комплименты. В школе десять учителей, многие ставки совмещаются, учительница английского ложится в больницу на 10 дней, мне предлагают её нагрузку в 50 часов и надомников. Потом у меня будет 21 час в неделю и зарплата 11 тысяч рублей.

Директор вызывает учительницу языка и завуча — "парня с района". Он сразу принимает классическую позу охранника: пальцы в подмышки, замок. Директор велит завучу записать меня на курсы переквалификации по направлению "английский язык", потому что я учитель русского и литературы, в школе не работал ни дня. Хворая учительница нервничает, грузит меня на тему учебников, ФГОСов.

Финал: директор подает мне бумагу. Там сказано, что я возьму нагрузку у всех классов — со второго по десятый, и намекает, что в дальнейшем я смогу и русский преподавать, потому что "русичка" тоже скоро уходит навсегда. Я отвечаю: "Извините, английский я согласен преподавать только в пятых — десятых классах, и только у тех ребят, кто знает азбуку и которых не надо ловить по комнате сачком". Говорю пару комплиментов и ухожу", — поделился своими наблюдениями журналист.

Издание рассчитывает получить развернутый комментарий от городского комитета по образованию по поводу всего вышеизложенного. Но история эта весьма показательна: если уж в столице Алтайского края, пусть далеко и не в самой престижной школе, происходит такое, то что уж говорить о сельских учебных заведениях?

Напомним, только обращение на "прямую линию" с президентом помогло отстоять школу жителям села Старая Суртайка (Красногорский район) — заведение собирались закрыть из-за нехватки учителей.

Между тем доподлинно известно, что в прошлом учебном году в одной из малокомплектных школ Топчихинского района отсутствующего долгое время преподавателя истории заменяла техничка. Остаётся только догадываться, какие знания получили на её уроках дети.

По данным министерства образования и науки Алтайского края, в течение лета 2018 года школами региона было заявлено 612 вакансий. По состоянию на 20 августа, 91% из них были закрыты. К началу нового учебного года было обещано закрыть все вакансии. Пока краевое министерство ведёт окончательный подсчёт недостающих преподавателей, напомним, что кадровую проблему, в том числе в образовании, ранее признал и новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Естественно, обостряются проблемы, связанные с кадровым дефицитом, потому что молодые, активные, перспективные ребята, конечно, смотрят, как поехать учиться куда-то дальше или поискать работу где-то за пределами Алтайского края. В итоге получается по некоторым направлениям, что некому лечить, некому учить", — заявлял в августе 2018 года тогда ещё врио губернатора Алтайского края в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.