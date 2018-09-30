Барнаульская школа от безысходности готова брать "учителей" с улицы

Проблема с кадрами в образовательных учреждениях общеизвестна. Несмотря на предпринимаемые усилия, учителя неохотно идут на работу в школы. Любопытную зарисовку о том, что происходит в отсутствие квалифицированных кадров приводит Regnum. Из неё следует, что учить всех детей барнаульской школы английскому языку намеревались доверить неспециалисту, который к тому же никогда не работал в образовательном учреждении.
Барнаульский корреспондент, чье базовое образование — филология, провел небольшой эксперимент. "Увидел объявление: "Требуется учитель английского в школу № … Без опыта". Посмотрел адрес — криминальный район. Решил провести журналистское расследование. Еду в маршрутке. В салоне парочка пьяных рабочих и бородатый серьёзный рэпер в чёрной кепке (он показал мне дорогу). Школа обычная, трехэтажная. У крыльца дети лениво метут желтые листья, гоняя их из угла в угол, "воспиталка" на них покрикивает. Чуть поодаль — "Весёлые старты", бег на время. Руководит девушка лет двадцати пяти, вполне себе "с района". Говорит наглому подростку: "С какого это перепугу ты поедешь на соревнования?"
Захожу, осматриваю школу. Лицензии на стенде подписаны министром, который давно отдыхает на зоне, охраны нет, в коридоре объявление на юридическом канцелярите, смысл сводится к фразе: "Родителям в школу вход воспрещен".
Кабинет директора: на стене японская живопись и вышивка, которую обычно покупают почитатели Рериха. Директор просит меня выйти на работу завтра, говорит комплименты. В школе десять учителей, многие ставки совмещаются, учительница английского ложится в больницу на 10 дней, мне предлагают её нагрузку в 50 часов и надомников. Потом у меня будет 21 час в неделю и зарплата 11 тысяч рублей.
Директор вызывает учительницу языка и завуча — "парня с района". Он сразу принимает классическую позу охранника: пальцы в подмышки, замок. Директор велит завучу записать меня на курсы переквалификации по направлению "английский язык", потому что я учитель русского и литературы, в школе не работал ни дня. Хворая учительница нервничает, грузит меня на тему учебников, ФГОСов.
Финал: директор подает мне бумагу. Там сказано, что я возьму нагрузку у всех классов — со второго по десятый, и намекает, что в дальнейшем я смогу и русский преподавать, потому что "русичка" тоже скоро уходит навсегда. Я отвечаю: "Извините, английский я согласен преподавать только в пятых — десятых классах, и только у тех ребят, кто знает азбуку и которых не надо ловить по комнате сачком". Говорю пару комплиментов и ухожу", — поделился своими наблюдениями журналист.
Издание рассчитывает получить развернутый комментарий от городского комитета по образованию по поводу всего вышеизложенного. Но история эта весьма показательна: если уж в столице Алтайского края, пусть далеко и не в самой престижной школе, происходит такое, то что уж говорить о сельских учебных заведениях?
Напомним, только обращение на "прямую линию" с президентом помогло отстоять школу жителям села Старая Суртайка (Красногорский район) — заведение собирались закрыть из-за нехватки учителей.
Между тем доподлинно известно, что в прошлом учебном году в одной из малокомплектных школ Топчихинского района отсутствующего долгое время преподавателя истории заменяла техничка. Остаётся только догадываться, какие знания получили на её уроках дети.
По данным министерства образования и науки Алтайского края, в течение лета 2018 года школами региона было заявлено 612 вакансий. По состоянию на 20 августа, 91% из них были закрыты. К началу нового учебного года было обещано закрыть все вакансии. Пока краевое министерство ведёт окончательный подсчёт недостающих преподавателей, напомним, что кадровую проблему, в том числе в образовании, ранее признал и новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"Естественно, обостряются проблемы, связанные с кадровым дефицитом, потому что молодые, активные, перспективные ребята, конечно, смотрят, как поехать учиться куда-то дальше или поискать работу где-то за пределами Алтайского края. В итоге получается по некоторым направлениям, что некому лечить, некому учить", — заявлял в августе 2018 года тогда ещё врио губернатора Алтайского края в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Комментарии
Автор отжигает. Нет таких школ. А если вас так встретили укажите номер школы. Трепло.
Несмотря на предпринимаемые усилия, учителя неохотно идут на работу в школы.
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Интересно это какие усилия? Заслуженный учитель получает меньше чем рядовой росгвардии!
уйдут старые кадры, вообще некому будет работать. За такую зарплату. Пусть депутаты стажируются в школе, или вместо огромной пенсии, пусть получают как весь народ и пойдут в школу подрабатывать. С их-то опытом. А то им уже 400000 мало
Кому оно надо за копейки учить и лечить. Вся вертикаль власти, с президента до мелких чиновничков заигралась в "Великую Россию", лепят для себя хвалебные отчеты и липовую статистику, и свято верят в эти цифры. Отупевающий народ аплодирует.
Слог и стиль повествования "журналиста" вполне соответствует и школе и образованию в общем.
Страна дубаков и чинуш
Президент гарантировал научно-технический прорыв .Очевидно не с этой школы списанный.
некому лечить, некому учить", — заявлял в августе 2018 года тогда ещё врио губернатора Алтайского края в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Техничка хоть взяла учебник и прочитала детям вслух параграф, также опросила, а уборщица наркоз не даст и узи не сделает.
Толи ещё будет
а уборщица наркоз не даст и узи не сделает
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ещё как даст
В Забайкалье уборщица лечила пациентов из-за нехватки врачей Уборщица фельдшерско-акушерского пункта в одном из сел Забайкальского края лечила пациентов, пока фельдшер был в отпуске.
И это не "сюр", господа! Картинка вполне реалистична, например, для поселка Восточный (где, кстати, школу несколько лет назад вообще закрыли, а ее здание отдали церкви) или Осипенко.
И кстати, техничка из Топчихинского района вполне может быть грамотным специалистом с высшим образованием - в деревне не так много мест для работы, выбирать не приходится. А техничка - это живые деньги каждый месяц, целых 11 тысяч, между прочим!
Вот насчет 612 вакансий - не верю! Это то, что категорически не сумели закрыть после того, как нагрузили учителей по полторы-две ставки. На самом деле вакансий должно быть раза в три больше.