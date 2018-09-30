США допустили возможность морской блокады России

Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ВМС США могут заблокировать морские пути для России в случае необходимости — чтобы помешать поставкам энергоресурсов на Ближний Восток, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на Washington Examiner.

"У Соединенных Штатов, с нашим флотом, есть возможность следить за тем, чтобы морские пути были открыты, и, если необходимо, блокировать их, чтобы быть уверенным, что энергоресурсы не выйдут на рынок", — сказал Зинке.

По его словам, экономика России строится на энергопоставках: "Я считаю, что она сейчас действует на Ближнем Востоке в надежде наладить торговлю энергией, как в Европе".

Администрация президента США Дональда Трампа выступает против российских энергетических проектов в Европе, таких как "Северный поток-2". По мнению Вашингтона, Россия желает иметь рычаг воздействия на регион. Трамп стремится к тому, чтобы Европейский союз приобретал больше природного газа США. "Северный поток-2" из России в Германию должен быть построен к концу 2019 года.