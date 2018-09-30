Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов заявил, что космический объект SP1 не представляет собой угрозы для жизни на нашей планете, сообщает "РИА Новости".

"Он приблизится к Земле на расстояние 5,87 миллиона километров. Абсолютно рядовое событие, никаких угроз он не представляет. На него через любительские средства наблюдения даже не посмотришь", — заявил Шустов.

Эксперт напомнил, что объекты, подобные SP1, довольно часто пролетают мимо нашей планеты. Сообщения же в прессе о приближающемся астероиде, как правило, служат для развлечения людей и являются так называемыми "информационными семечками".

"Если тело приближается на расстояние 20 тысяч километров, то это интересно, а если мы говорим о миллионе километров, то это абсолютно рядовое событие. У нас на расстоянии 380 тысяч километров постоянно пролетает крупное тело, называется — Луна", — подчеркнул ученый.

29 сентября NASA предупредило о приближении к Земле довольно крупного астероида SP1. По предварительной оценке, его размеры — от 70 до 160 метров. Космический объект можно сравнить в лучшем случае сразу с шестью лондонскими двухэтажными автобусами, в худшем — с колесом обозрения London Eye или знаменитой башней Биг Бен.