Ребрендинг из-за "дела Скрипалей" проведут в Солсбери

Власти британского города Солсбери, широко известного по отравлению экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, намерены провести ребрендинг, пишет "Российская газета" со ссылкой на The Guardian.

"Солсбери всемирно известен, но не по тем причинам, которые мы хотели бы. Я думаю, что нам нужно провести практически ребрендинг", — заявил член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери.

Сообщается, что в 2017 году число посетителей местных достопримечательностей, включая Солсберийский собор, музей и театр Playhouse, снизилось. Количество пеших экскурсий упало на 14%.

Переломить тенденцию призвана команда консультантов, нанятых властями Солсбери. Их цель — изучить и представить способы изменения образа города в глазах британских и других потенциальных туристов.

Совет Уилтшира надеется, что уже к рождественским праздникам в городе будут открыты ресторан Zizzi и паб Mill, которые посещали Скрипали перед мартовским отравлением. К праздникам в городе планируется провести продовольственную ярмарку и литературный фестиваль, а также открыть рождественский каток.