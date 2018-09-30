Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-русски поблагодарил российского президента Владимира Путина за поздравление с днем рождения, пишет "Российская газета".

"Поздравления от моего друга Владимира Путина всегда особенны, Спасибо, grazie!" — написал Берлускони в своем Facebook. При этом слово "спасибо" написано по-русски.

Итальянец проиллюстрировал сообщение фотографией, на которой он сидит за столом и разговаривает по телефону. По всей видимости, это происходит в момент звонка с поздравлением.

В субботу, 29 сентября, экс-чиновник отмечал 82-летие. Ранее сообщалось, что Сильвио Берлускони намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европарламент.