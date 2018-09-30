Глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что в рамках новой арктической стратегии в Норвегии будут размещены 800 морских пехотинцев и спецназовцев, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Telegraph.

Как пишет издание, новая стратегия направлена на то, чтобы позволить Великобритании эффективно наблюдать за активностью российских подлодок и удостовериться, что вооруженные силы удачно расположены для ответа на любую угрозу. Для отслеживания российских подлодок будет использован, в частности, самолет P-8 Poseidon.

"Мы видим активность российских подлодок очень близко к уровню, который был в годы холодной войны, и будет правильно, что мы начнем реагировать на это", — заявил Уильямсон.

"Если бы мы могли вернуть время на десять лет назад, многие люди думали, что эра активности подводных лодок на Крайнем Севере, в Северной Атлантике и угроза, которую она представляла, исчезла с падением Берлинской стены. Эта угроза действительно вернулась на первый план", — добавил он.

В рамках этой стратегии, Великобритания разместит в следующем году в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев, которые будут действовать совместно с морскими пехотинцами из США и Нидерландов, а также с военнослужащими из Норвегии.