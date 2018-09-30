Заместитель руководителя правительства РФ Дмитрий Козак в Сочи провел совещание с российскими и зарубежными автопроизводителями, которые организовали выпуск автомобилей в России для "Формулы 1", сообщает "Интерфакс".

Как заявил Козак, "в обозримой перспективе должен появиться российский болид, который не имеет аналогов в мире".

Он отметил, что пока не установлены сроки создания российского болида.

"Трудно сказать к какому году будет создан болид. Сегодня мы обсуждали нашу совместную работу с автопроизводителями до 24 года. На ближайшие шесть лет. В этот период, думаю, вряд ли появится полностью российский болид. Но это создание платформы, чтобы в течение ближайшего десятилетия это появилось", — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, появление российского болида — "это есть цель всех усилий государства и производителей": "Мы только должны простимулировать работу в этом направлении".

В Сочи с 28 по 30 сентября проводится пятый Гран-при России "Формулы 1".