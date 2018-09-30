Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале предложил заменить половину министров в правительстве России на людей, которые не поддерживают действующую власть.

Причиной такого предложение стала реакция местной власти во Владимирской области на победу кандидата от ЛДПР на выборах губернатора.

"Во Владимирской области единороссы пытаются спеленать по рукам и ногам нашего губернатора Владимира Сипягина. 28 числа со второй попытки все-таки был принят региональный закон, обязывающий главу области согласовывать с парламентом назначение своих замов. А так как большинство в Заксобрании контролирует "Единая Россия", то фактически она будет пытаться влиять на формирование администрации области. И это, конечно, полностью противоречит сложившимся в России управленческим принципам", — пояснил Жириновский.

Он отметил, что модель власти всегда формируется сверху вниз: "На федеральном уровне у нас главу страны выбирает народ, потом президент выбирает себе премьер-министр, а парламент — Госдума — лишь утверждает его. Причем если не утвердит трижды подряд — это означает роспуск Госдумы. Что же касается состава правительства, то оно формируется премьером и президентом без участия депутатов".

Эта же модель в миниатюре действует и во всех регионах. "Однако во Владимирской области, где в конкурентной борьбе к власти пришел представитель оппозиционной партии, депутаты "Единой России" вдруг решили поставить эксперимент и наделить парламент функциями формирования исполнительной власти. Хорошо, но тогда давайте и на федеральном уровне Госдума, а не президент будет формировать правительство. "Единая Россия" на последних выборах получила только 54%, вот половина министров будут ее представители, а остальные должны быть от оппозиции", — добавил Жриновский.