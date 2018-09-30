Умер бывший руководитель Общественной палаты Алтайского края

Бывший руководитель Общественной палаты Алтайского края Петр Ковалев скончался 29 сентября, сообщает "Катунь 24".

Об этом в своем Facebook сообщил общественник Константин Емешин. "Друзья только что сообщили печальную весть — умер мой друг Петр Киприянович Ковалев. Я с ним познакомился при создании Общественной палаты Алтайского края. Мы договорились сделать палату 2-го созыва по настоящему общественной. Подтянули общественников, победили на выборах в 2008 году. Ковалев возглавил палату, я стал секретарем палаты. Эта палата была по настоящему общественной, она обросла экспертами и активистами. Даже губернатор Карлин [Александр] вынужден был считаться с нами и четыре раза в год откликался на наши приглашения и мы вели диалог".

Петр Ковалев был председателем Общественной палаты Алтайского края в 2008-2009 годах. Он покинул пост по собственному желанию. Как пояснил Емешин, произошло это после того, как краевая власть вначале попыталась "с помощью аппаратных интриг сместить руководство палаты", а после губернатором было инициировано изменение местного закона и палата стала назначаемой.

В то время, когда Ковалев возглавлял палату, руководителем информационного центра являлась Мария Бутина, которая в данный момент находится в тюрьме США по обвинению в шпионаже в пользу РФ.

Петр Ковалев родился 15 ноября 1947 года в селе Атаки Атакского района Молдовской ССР. Окончил Алтайский государственный университет по специальности "экономист". Был генеральным директором компании "Алтайэнергосетьпроект", вице-президентом клуба ветеранов государственной безопасности Алтая "Вега". У него остались жена и две дочери. Похороны планируются в понедельник, 1 октября. Причины смерти пока не называются.