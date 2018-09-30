91-летняя путешественница "баба Лена" приехала в Белокуриху

91-летняя путешественница Елена Ерхова из Красноярска, известная как "баба Лена", приехала в Белокуриху набраться сил и здоровья для будущих странствий по свету, сообщает "Катунь 24".

За восемь лет путешествий Ерхова побывала уже в 20 странах. Она была героем программ "Пусть говорят", "Модный приговор" и "Старше всех". Видео с ее участием стали "вирусными".

На Алтай она приехала одна. В дальнейших планах "бабы Лены", встретив "золотую" осень в Белокурихе, а после уехать в Бразилию. "В Белокурихе, да и вообще на Алтае, я впервые. Много слышала об этом курорте, видела его по телевизору и, вот, наконец, добралась. Белокуриху нахваливают все. Кому не скажу, что собралась, все завидуют: "Езжай, баба Лена, там здорово". А тут и правда — как в Европе. Я была пять раз в Карловых Варах и один раз в Марианских Лазнях, а теперь думаю: зачем такую даль ездила, когда здесь все то же самое, только близко", — рассказала путешественница.

"Бабу Лену" на курорте ждет программа-максимум с посещением всех достопримечательностей, но в размеренном темпе. Женщина побывает на "Белокурихе-2", "Сибирском подворье" и в лучших ресторанах города, сообщили в пресс-службе компании "Курорт Белокуриха".