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Второй месяц осени в Алтайском крае начинается с теплой погоды и высокой пожароопасности, сообщает региональный Гидрометцентр.

1 октября в северо-западных районах края ожидается небольшой дождь. Дневные температуры составят +19...+24 градуса. Ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров.

В Барнауле без осадков. Днем в краевой столице будет +21...+23 градуса. Ветер ожидается юго-западный, 7-12 метров в секунду.

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Вплоть до 3 октября местами южных и восточных районах края прогнозируется высокая пожароопасность (четвертый класс горимости).