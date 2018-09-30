Известный российский переводчик Павел Палажченко, долгое время работавший с Эдуардом Шеварднадзе и Михаилом Горбачевым, рассказал о том, какие языки на сегодняшний день наиболее востребованы для перевода, сообщает "РИА Новости".

Рассказывая о том, какие иностранные языки в области перевода сейчас наиболее востребованы, Палажченко назвал английский.

"Уже несколько десятилетий роль глобального средства общения играет английский язык. Его осваивают граждане разных стран, на нем пишут большое количество текстов не только в англоязычных странах. Это, безусловно, самый востребованный язык", — подчеркнул переводчик.

Далее, как он отметил, идут официальные языки ООН: "Французский, испанский, китайский, арабский. Плюс немецкий, португальский, японский. На эти языки, вместе взятые, приходится львиная доля работы".

"Но мне кажется, что возрастает роль и некоторых других языков, например, турецкого, корейского, хинди. А высококлассных специалистов по этим языкам немного", — добавил Палажченко.