Житель Барнаула продает перчатку космонавта за 90 тысяч рублей

Житель Железнодорожного района Барнаула выставил на продажу перчатку от скафандра, пишет "Алтайская правда".

Кому из космонавтов принадлежала перчатка, продавец не раскрывает, но утверждает, что в космосе этот предмет был. В частности, якобы первый обладатель перчатки в 1991 году побывал в открытом космосе с этой перчаткой на руке.

Барнаульцу, по его словам, предмет достался в подарок от "очень известного человека". Отмечается, что перчатка в отличном состоянии. Приобрести ее предлагается за 90 тысяч рублей.