Продолжаем публиковать фотографии наших читателей, сделанные в путешествии по Алтаю.

Это письмо в адрес редакции пришло от Анны Козубенко.

"Здравствуйте! Отправляю вам фотографии сделанные в этом году в июне и августе месяце. Вот уже третий год волею случая мне удаётся побывать в этой прекрасной долине — Чулышман. Ни одна фотография не сможет передать тех эмоций, которые испытываешь при виде этих красот, и в то же время запечатлённые мгновения дают возможность будоражить в моём сердце воспоминания и переживания испытанные при встрече с природой".

Анна признается, что не является профессиональным фотографом, но очень любит делать снимки тех мест, где удается побывать.

"18-20 июня этого года мне удалось побывать на Южно-Чуйском хребте алтайских гор, вернее, лишь на малой его части. В этих местах другая красота.На высоте 2500 м над уровнем моря пища готовится с трудом, дрова горят за считанные минуты, ледяной ветер в пасмурный день обжигает лицо. Это всё Алтай. Река Елангаш с голубыми льдами и кристальной чистотой, обжигает тело ледяным потоком. Но дышать этим воздухом и наслаждаться пейзажами не может помешать даже снег, укрывающий ночью палатку пуховым одеялом", — пишет Анна.

Мы же решили чуть больше узнать о местах, которые посетила Анна.

Например, река Елангаш - левый приток р. Чуи, расположенный в Кош-Агачском районе. Это около 600 километров от Барнаула. Елангаш в переводе с алтайского языка означает "голый, нагой". А все потому, что местность пустая, голая, нет привычных для Горного Алтая деревьев, кругом скальник, поросший можжевельником. один из самых замечательных по богатству наскальных изображений район. Это один из самых богатых наскальными изображениями район. Чтобы попасть в эти места, нужно добраться до села Бельтир, а там к логу Иверму, и далее до Елангашского озера (всего около 35 км).

Добираться до долины Чулышман тоже непросто. Если основной путь — пройдет по комфортному Чуйскому тракту, то около 100 км придется ехать и по старому асфальту, и по грунтовой дороге, и по щебеночной, местами преодолевать небольшие речушки. Однако, виды, которые вам откроются на Катуярыкском перевале стоят того. Перевал Кату-Ярык находится в Улаганском районе Республики Алтай и представляет крутой извилистый спуск (насчитывает 9 поворотов) в долину реки Чулышман. Высота перевала от подножия — 892 м, длина — 3,9 км.

К слову, открыт этот перевал был лишь 1989 году, до этого местные жители пользовались крутой конной тропой. А в 2011 году начали строительство нового перевала, который будет более безопасным.

Ну, а в самом каньоне по берегам реки Чулышман есть немало туристических баз, где можно остановиться и насладиться тишиной и могучей природой.

Напоминаем, что свои фото из путешествий по Горному Алтаю и Алтайскому краю вы можете присылать на адрес нашей электронной почты konkurs@amitel.ru и на номер +7 923 649 96 41 в WhatsApp.

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