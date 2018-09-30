Путин по пути из Душанбе заехал в хакасскую тайгу

Президент России Владимир Путин провел субботний день, 29 сентября, на отдыхе в тайге в Хакасии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что президент возвращался из Душанбе, где прошло заседание Совета глав стран — участниц СНГ.

"По дороге из Душанбе Владимир Путин совершил остановку в Хакасии, где провел субботний день в тайге с кратким отдыхом", — пояснил Песков.

Ранее Путин принял участие в заседании Совета глав стран — участниц СНГ, где стороны обсудили вопросы взаимодействия в экономической, правоохранительной, военной и культурно-гуманитарной сферах.