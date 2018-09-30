В Асбесте Свердловской области полиция начала проверку сообщения в соцсети о том, что на свалке житель города нашел секретные документы МВД, передает ТАСС со ссылкой на представителя регионального управления МВД Валерия Горелых.

Проверку проводят сотрудники подразделения собственной безопасности МВД. Они выяснят, подлинные ли документы сфотографировал пользователь. С автором поста должны связаться, чтобы выяснить подробности.

По словам Горелых, есть предположение, что это документы, которые были составлены, когда ОВД Асбеста возглавлял Виктор Бердников (с 1995 по 2000 год). По одной из версий, выбросить документы мог сотрудник, которого уволили несколько лет назад "по отрицательным мотивам".

Фотографии найденных документов выложил в социальной сети житель Асбеста Дмитрий Гилязов. Он рассказал, что нашел их у контейнера, когда выбрасывал мусор. По его словам, на некоторых папках он увидел гриф "Секретно" (в документах по уголовным делам содержались персональные данные агентов).

Местная полиция уже обвинила мужчину, нашедшего документы, в том, что он работал ранее в органах и, судя по всему, выкрал документы, чтобы устроить провокацию. Сам Гилязов недоумевает, заявляя, что ни дня не работал в этих структурах. В Сети мужчину предупреждают, что вскоре ему могут что-нибудь подбросить, чтобы завести на него уголовное дело, поскольку такой скандал руководство местного МВД простому жителю не простит.

Начальнику ОМВД Асбеста мужчина, по его словам, не дозвонился. Позднее он сообщил, что передал все документы в ФСБ. С тех пор, по его словам, ему звонил начальник управления собственной безопасности областного ГУ МВД и другие сотрудники полиции. Он заявил, что записал на телефоне "звонки с наездами". Гилязов потребовал, чтобы полицейские не преследовали его и его семью, и посоветовал им искать тех, кто выбросил засекреченные документы, среди своих сотрудников.